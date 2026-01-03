Primavera, 2-2 in rimonta della Fiorentina di Galloppa sul campo della Lazio
FirenzeViola.it
Si è appena conclusa la diciottesima giornata del campionato primavera per la Fiorentina di Daniele Galloppa, che si è fermata sul 2-2 al Mirko Fersini contro la Lazio. I viola, andati sotto dopo 17 minuti con la doppietta di Sulejmani, sono stati in grado di riacciuffare il risultato grazie alle reti di Braschi su rigore e Mazzeo. Nel finale poi la Fiorentina ha resistito in dieci uomini contro undici per il doppio giallo rimediato da Montenegro. Con il punto raccolto i viola restano al vertice della classifica anche se non vincono più da tre gare consecutive.
Pubblicità
Primo Piano
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Le più lette
1 I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Copertina
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com