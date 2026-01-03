Primavera, 2-2 in rimonta della Fiorentina di Galloppa sul campo della Lazio

Si è appena conclusa la diciottesima giornata del campionato primavera per la Fiorentina di Daniele Galloppa, che si è fermata sul 2-2 al Mirko Fersini contro la Lazio. I viola, andati sotto dopo 17 minuti con la doppietta di Sulejmani, sono stati in grado di riacciuffare il risultato grazie alle reti di Braschi su rigore e Mazzeo. Nel finale poi la Fiorentina ha resistito in dieci uomini contro undici per il doppio giallo rimediato da Montenegro. Con il punto raccolto i viola restano al vertice della classifica anche se non vincono più da tre gare consecutive.