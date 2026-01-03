La Lazio pensa a Fazzini: piace a Sarri e fu già vicino ai biancocelesti

La Lazio cerca una mezzala e ha messo nel mirino Jacopo Fazzini, calciatore della Fiorentina di cui Maurizio Sarri è grande estimatore. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i vari nomi in lista per rinforzare il centrocampo biancoceleste c'è anche il classe 2003 che già era stato vicino alla Lazio lo scorso gennaio.

La candidatura di Fazzini - spiega il quotidiano - non è un'ipotesi da sottovalutare. La Lazio lo aveva cercato già lo scorso anno, sempre a gennaio, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Marco Baroni. Oltre a lui, la società trattava Casadei e Belahyane, con quest'ultimo che ha avuto la meglio mentre ora potrebbe lasciare la Lazio durante questa sessione di calciomercato. Fazzini può essere un'occasione, la Lazio può tornare alla carica.

