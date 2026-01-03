Qui Fiorentina, emergenza difesa rientrata. Mancherà solo Fazzini

Vanoli contro la Cremonese potrà contare su quasi tutta la rosa al completo. Come riporta stamani La Nazione infatti, oltre ad aver smaltito un attacco febbrile che aveva colpito più di un elemento della rosa della Fiorentina, l'allenatore potrà contare sul ritorno di Moise Kean - da stamani al Viola Park - e anche di Pablo Marì, ristabilito dopo i problemi fisici occorsi a seguito della trasferta di Losanna. Emergenza finita dunque in difesa visto che dopo la squalifica di una giornata tornerà a disposizione anche Ranieri.

