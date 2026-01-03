Qui Fiorentina, emergenza difesa rientrata. Mancherà solo Fazzini
Vanoli contro la Cremonese potrà contare su quasi tutta la rosa al completo. Come riporta stamani La Nazione infatti, oltre ad aver smaltito un attacco febbrile che aveva colpito più di un elemento della rosa della Fiorentina, l'allenatore potrà contare sul ritorno di Moise Kean - da stamani al Viola Park - e anche di Pablo Marì, ristabilito dopo i problemi fisici occorsi a seguito della trasferta di Losanna. Emergenza finita dunque in difesa visto che dopo la squalifica di una giornata tornerà a disposizione anche Ranieri.
Lo riporta La Nazione.
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
