La Fiorentina torna su Baldanzi: contatti con la Roma per avere il giocatore
C'è anche Tommaso Baldanzi tra i nomi che sta sondando la Fiorentina per il proprio reparto offensivo. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che scrive come i viola si siano avvicinati alla Roma per trattare il cartellino del fantasista ex Empoli.
Il classe 2003 è seguito anche da Verona, Pisa e Genoa, attualmente è infortunato al retto femorale destro ma le sue condizioni fisiche non sembrano preoccupare molto. Per questo ci sono già stati dei contatti tra le due società, con la dirigenza di Commisso che ha espressamente richiesto il giocatore ai capitolini: da capire ora su che binari potrebbe costruirsi l'ipotetico affare, anche in base alla volontà di Gasperini che - spiega TMW - terrebbe volentieri Baldanzi con sé, nonostante il poco spazio concessogli finora.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati