Fiorentina una bella macchina che non va. Cappellini: "Cambi o rottami?"

Nel suo consueto pezzo di commento sull’edizione di Firenze di Repubblica, Stefano Cappellini si interroga su cosa dovrà fare Fabio Paratici da nuovo dirigente della Fiorentina. Il giornalista fa il paragone di quando ti si rompe una macchina che hai pagato parecchio ma si ferma sempre. Cosa fare? Rottamarla o provare ancora a sistemare qualcosa?

"Mica facile scegliere la via giusta – scrive Cappellini. Se ti limiti a dei rinforzi selettivi, puoi sperare di rivitalizzare una squadra che, con pochissime differenze di rosa, l’anno scorso ha pur sempre fatto 65 punti. Ma, dopo quattro mesi di prestazioni quasi sempre indecorose, il rischio che non basti un aggiustamento è alto. Se invece rottami, che significa cambiare almeno cinque o sei titolari, non sai davvero cosa ti ritrovi a guidare.

Ecco, una cosa si può aggiungere in attesa che Paratici arrivi e trovi la risposta giusta: essendo già difficile orientarsi nelle scelte di meccanica, sarebbe meglio non metterci in mezzo anche quelle di geopolitica, specie se gratuite e un po’ improvvisate".