Hojbjerg, i viola ci riprovano a gennaio: per la Gazzetta dello Sport però c'è anche la Juve
La Fiorentina non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, capitano del Marsiglia e della propria nazionale, resta un obiettivo per il mercato invernale, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita. Già durante la scorsa estate i viola avevano provato a convincere l'ex Tottenham a trasferirsi in Italia, senza però riuscire a strapparlo al club francese. Adesso, però, sulla strada della società gigliata potrebbe inserirsi anche la Juventus, alla ricerca di rinforzi di esperienza e personalità per la squadra di Luciano Spalletti.
Hojbjerg rappresenterebbe un innesto di grande spessore per la Fiorentina, alla ricerca di un leader capace di dare carattere e qualità al centrocampo. Il fascino della maglia bianconera però potrebbe giocare un ruolo nella scelta del danese, ma i viola sono pronti a tornare alla carica per provare a regalarsi un colpo importante. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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