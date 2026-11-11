E adesso Njie raggiunge un record detenuto da Pazzini e Vlahovic

Alieu Njie è diventato uno dei punti di riferimento della Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, l'attaccante svedese è tra i protagonisti principali della crescita della squadra guidata da Paolo Vanoli, grazie soprattutto al rendimento delle ultime settimane. Tre reti consecutive contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, oltre a due assist, per un totale di cinque partecipazioni dirette ai gol viola in soli dieci giorni.

Quel record battuto solo da due ex

A soli 21 anni, il classe 2005 si è conquistato uno spazio importante nelle scelte di Vanoli, che già lo aveva lanciato in Serie A durante l'esperienza al Torino. Con 705 minuti giocati è attualmente il nono calciatore più impiegato della rosa. Il gol contro la Juventus gli ha permesso anche di entrare in una particolare statistica: nell'era dei tre punti, soltanto Giampaolo Pazzini e Dusan Vlahovic erano riusciti a segnare per tre partite consecutive in Serie A con la Fiorentina a un'età inferiore alla sua.

La convocazione in nazionale

Le ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione anche della nazionale svedese, con il commissario tecnico Potter che ha deciso di convocarlo per la prima volta tra i grandi. Un traguardo significativo per Njie, che fino a pochi mesi fa faticava a trovare spazio con la maglia del Torino.