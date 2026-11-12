De Gea non parte a gennaio. Repubblica: "Non è previsto l'arrivo di un nuovo portiere"

Le difficoltà attraversate da De Gea trovano conferma anche nei numeri. Nella classifica dei gol evitati della Serie A, il portiere spagnolo occupa infatti l'ultima posizione, la 31ª, con un bilancio negativo di -3,32. Un dato che evidenzia il calo rispetto a due stagioni fa, quando con Palladino era stato tra i protagonisti assoluti della Fiorentina. A pesare nelle valutazioni della società c'è anche l'aspetto economico. La scorsa estate il club aveva valutato l'ipotesi di una possibile cessione dell'estremo difensore, soprattutto per ridurre il peso degli ingaggi, considerando i 3 milioni netti a stagione che ne fanno il giocatore più pagato della rosa.

Non essendo però arrivate proposte ritenute adeguate, la Fiorentina ha deciso di continuare con lui. Anche per gennaio la strategia sembra ormai definita: non sono previsti interventi sul mercato per acquistare un nuovo portiere. De Gea resterà dunque il riferimento della squadra fino alla conclusione del campionato. Il discorso sul suo futuro verrà eventualmente affrontato in estate, quando società e giocatore potranno valutare con maggiore tranquillità se proseguire insieme. Nel frattempo, Vanoli non sembra avere dubbi: lo spagnolo conserva la fascia di capitano e il posto da titolare. Lo riporta Repubblica.