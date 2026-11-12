FirenzeViola Fiorentina, tanti infortuni e pochi rimpianti (per ora) per chi se n'è andato in estate

Chi è stato ceduto in estate dalla Fiorentina per il momento non si fa rimpiangere. E tanti ex viola al momento sono ai box per infortuni diversi tra loro

Non tutte le ciambelle nascono col buco, e nemmeno tutte le finestre di mercato regalano soddisfazioni fin da subito. In casa viola si attende ancora di raccogliere i frutti di tutti gli investimenti estivi, ma intanto dei tanti partenti estivi in pochi sembrano farsi rimpiangere.

Da Gosens a Mandragora

In difesa, per esempio, Gosens non vive giorni semplici per il recente infortunio e per la condizione del suo Schalke04 la cui salvezza (oltre le condizioni postume del problema la ginocchio) mette in discussione persino le condizioni obbligatorie per il riscatto dei tedeschi, mentre in mezzo al campo, dopo esser partito fortissimo segnando alla sua ex squadra, Mandragora è rimasto fuori dalle ultime 3 sfide del Torino per un problema alla coscia.

Zero rimpianti (per ora) in attacco

Ancor meno rimpianti, per il momento, per quanto riguarda i principali riferimenti offensivi che la scorsa estate hanno lasciato il Viola Park. Sia Kean che Gudmundsson sono infatti attualmente ai box per problemi tra loro diversi, la punta è persino reduce da un intervento per il problema alla tibia mentre l’islandese è fuori dall’undici di Gattuso per un infortunio alla spalla, quanto a Piccoli il bilancio è di un gol (nel pareggio interno con il Sassuolo) e tre partite saltate con Cagliari, Milan e Monza per via di un infortunio muscolare.