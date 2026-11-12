Pedro Gonçalves verso il riscatto? La Gazzetta dello Sport: "Club viola cauto sul tema"

Dal Portogallo sono convinti che la Fiorentina abbia già deciso: a fine stagione la società viola riscatterà Pedro Gonçalves per 22,5 milioni di euro dopo averne spesi 2,5 per il prestito oneroso. Molto più cauto il club dei Commisso che è più che soddisfatto di averlo scelto in estate grazie a un colpo last minute del d.s. Fabio Paratici che aveva fin da subito acceso la fantasia dei tifosi, ma i mesi, da qui alla fine del campionato sono così tanti che una decisione definitiva verrà presa solo in seguito, come è nella logica della formula con diritto di riscatto. Nel frattempo Pedro avrà il tempo di dimostrare le proprie potenzialità e incidere sempre più per meritare la conferma.

Del tutto in salita è invece il riscatto con obbligo condizionato che prevederebbe il 60% delle presenze (da almeno 45 minuti) e un piazzamento Champions. La condizione atletica fin qui non è stata una sua alleata ma con il tempo sta aumentando, di pari passo al minutaggio. E se fino ad ora è stato titolare soltanto contro Como e Juventus, d’ora in poi si candida per diventare sempre più protagonista. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.