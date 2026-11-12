FirenzeViola Fagioli, ribaltone in un mese: da titolare azzurro all'esclusione contro la Francia

Dalla consacrazione con la maglia dell'Italia alle difficoltà con la Fiorentina, fino alla probabile panchina di San Siro. In poche settimane le prospettive del centrocampista viola sono cambiate radicalmente.

Nel calcio si sa, in poche settimane, ma alle volte anche in pochi giorni, si passa velocemente dall’esaltazione alla critica. È infatti questo quello che in un certo senso sta accadendo a Nicolò Fagioli, che al termine della scorsa sosta per le nazionali era considerato un perno indiscutibile della Fiorentina ed era divenuto un titolare della nazionale italiana, partendo dal primo minuto in due dei quattro impegni di Nations League, e che invece adesso, all’inizio della sosta di novembre, è reduce da un periodo in cui è stato fortemente messo in discussione a Firenze e molto probabilmente, come riportano diversi quotidiani questa mattina, andrà verso l’esclusione dall’undici titolare nella sfida di questa sera a San Siro tra Italia e Francia.

Prestazioni sottotono

Che il centrocampista viola infatti, come ammesso in conferenza stampa post Sassuolo-Fiorentina dallo stesso Vanoli, si fosse un po’ troppo esaltato dopo aver vestito la maglia numero dieci dell’Italia giocando da titolare partite importanti, è abbastanza evidente. E a testimoniarlo non ci sono solo le dichiarazioni del suo allenatore, ma anche le prestazioni in campo, che dalla sfida di Marassi contro il Genoa fino a quella di domenica contro la Juventus lo hanno visto rendere ad un livello più basso rispetto a quello a cui eravamo abituati.

Da un estremo ad un altro

Ora però, tornando al discorso iniziale, così come non era giusto essersi esaltati troppo al termine della scorsa sosta per le nazionali, non è altrettanto corretto svilire e screditare troppo un giocatore su cui comunque Roberto Mancini ha dimostrato di voler puntare e che magari, non da stasera, ma già da gara contro il Belgio di domenica, tornerà ad essere protagonista con l’Italia, in attesa di tornare ad esserlo di in modo definitivo anche con la Fiorentina. D'altronde le qualità del giocatore non sono mai state in discussione e nonostante sia lecito, ma al quanto discutibile, cambiare opinione in fretta, Fagioli è e resta una delle poche certezze viola.