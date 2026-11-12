Fiorentina, un mese per cambiare stagione: per la Nazione calendario e numeri indicano la strada

Le prossime settimane possono rappresentare un passaggio decisivo per la stagione della Fiorentina. Dal 23 novembre al 20 dicembre, in meno di un mese, la squadra di Vanoli avrà davanti cinque impegni di campionato, molti dei quali contro dirette concorrenti, oltre alla sfida di Coppa Italia, che potrebbe alimentare le ambizioni viola nell'anno del centenario. Un calendario che offre la possibilità di cambiare passo e migliorare la propria posizione, ma che dovrà essere sfruttato sul campo.

A indicare una possibile strada per la risalita sono anche i dati stagionali. La Fiorentina ha realizzato dodici gol e ne ha incassati dieci contro le formazioni attualmente dall'undicesimo posto in poi. Ben diverso il rendimento contro le prime dieci della classifica, contro cui le reti segnate sono appena cinque, a fronte delle quindici subite. Numeri che evidenziano le difficoltà incontrate dai viola contro le avversarie di fascia alta, mentre le vittorie sono arrivate esclusivamente negli scontri con squadre della parte destra della graduatoria. Rimane comunque necessario intervenire anche sulla fase difensiva: i dieci gol concessi contro queste ultime sono un bottino troppo pesante. Per risalire la classifica servirà dunque mantenere incisività davanti, trovando allo stesso tempo maggiore solidità e continuità dietro. Lo riporta La Nazione.