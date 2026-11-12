FirenzeViola Pellegrino e Mastantuono, quando la spinta e la carica arrivano da Batigol

Gli argentini ancora al centro della Fiorentina, come è stato quasi sempre nella storia viola. Oggi è la volta di Pellegrino e Mastantuono

E' un bel filo conduttore quello che lega la Fiorentina e l'Argentina. Soddisfazioni e successi non sono mancati grazie a questo binomio. Da Montuori fino a Batistuta, la storia viola è ricca di campioni che sono arrivati dall'Argentina sapendo conquistare tutti. Il Re Leone è entrato nel cuore segnando gol e vincendo trofei. E continua a rappresentare un punto di riferimento anche per i suoi connazionali che vestono adesso la maglia della Fiorentina, Pellegrino e Mastantuono. Nei gesti e nella voglia di provare ad avvicinarsi a lui.

Pellegrino, l'esultanza alla Bati e non solo

E allora ecco i festeggiamenti di Pellegrino dopo il primo gol alla Juve: una smitragliata che ha ricordato quella di Bati (o se volete la sua è stata più che altro una 'pistolettata'), ma anche una propensione a lottare che è sempre stata una caratteristica di Batigol. Il bomber di Reconquista resta inarrivabile ma in fondo, a Firenze, per un argentino rappresenta uno stimolo per fare sempre meglio, una vera e propria fonte d'ispirazione. Peraltro, durante i giorni del Centenario, Pellegrino ha anche potuto conoscere e parlare a lungo con Batistuta. E quelle parole per lui sono state certamente d'insegnamento: "Cerca di lasciare la vita sul campo". E' quello che sta cercando di fare, con un miglioramento che appare costante. E i fiorentini apprezzano. Quattro gol in campionato in undici gare sono un buon bottino, soprattutto per chi come lui è alla prima stagione nella Fiorentina.

Mastantuono e la casa di Batigol

E poi c'è lui, Franco Mastantuono, il talento che accende l'entusiasmo e che può determinare le partite con una sola giocata di classe. Quando è arrivato a Firenze non ha avuto esitazioni a scegliere la sua abitazione, prendendo in affitto la villa di Batigol, nella zona del piazzale Michelangelo. Chissà, forse anche per respirare e prendersi un po' di quel carisma che ha sempre avuto il Re Leone. "Ho parlato con Bati. E' un grande e mi ha detto sempre cose positive della Fiorentina", ha detto Mastantuono che adesso con Pellegrino è il miglior cannoniere dei viola in campionato (quattro gol). Progressivamente Mastantuono è diventato un punto di riferimento per la squadra: basti pensare che, come evidenziato ieri da Firenzeviola.it, (LEGGI QUI) in serie A è secondo per tiri totali (44), quarto per conclusioni ogni 90 minuti (4), primo nei dribbling tentati (56) e terzo in quelli riusciti (22). Numeri che l'argentino vuol continuare a migliorare. Perchè come disse il giorno della sua presentazione "mi piacerebbe entrare nella storia della Fiorentina come altri argentini, fra tutti Batistuta che è una leggenda". Batigol non gioca più da una ventina d'anni più eppure... sta ancora dando una bella spinta a questa Fiorentina.