FirenzeViola Gonçalves va riscattato? I tifosi viola sono cauti sul riscatto: "Sono altre le priorità"

La Fiorentina valuta il riscatto di Pedro Gonçalves, ma tra i tifosi viola prevale per il momento la prudenza. Secondo quanto riportato da A Bola, la società gigliata sarebbe intenzionata a trattenere il portoghese anche senza il raggiungimento delle condizioni per l'obbligo di riscatto, fissato a 22,5 milioni di euro.

Le condizioni e il rendimento

L'operazione con lo Sporting prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni e un diritto di riscatto da 22,5 milioni, che diventerebbe obbligatorio con due condizioni: almeno 45 minuti giocati in metà delle partite ufficiali della Fiorentina e la qualificazione alle competizioni europee. Finora Pote ha raccolto appena 169 minuti in maglia viola, distribuiti in nove spezzoni, conquistando però una maglia da titolare contro la Juventus.

Il parere degli ascoltatori

È questo il tema del sondaggio lanciato stamani su Radio FirenzeViola. La maggioranza degli ascoltatori si è mostrata cauta sull'eventualità di investire una cifra così importante, nonostante le qualità tecniche mostrate dal portoghese nei pochi minuti a disposizione. In tanti ritengono infatti che le priorità del prossimo mercato debbano essere altre e che la Fiorentina debba prima intervenire sui reparti maggiormente in difficoltà. Pote, classe '98, ha certamente stregato molti, ma per convincere tutti a puntare 22,5 milioni sul suo futuro in viola serviranno probabilmente ulteriori conferme.