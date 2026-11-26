L'ex viola Mattei: "Vanoli non è l'allenatore adatto per la Fiorentina"

Parla così Luca Mattei, doppio ex di Udinese e Fiorentina, intervistato da Il Gazzettino in vista della sfida che vedrà viola e bianconeri affrontarsi domenica in Friuli: "Non è semplice capire cosa abbia portato entrambe le squadre a vivere una prima parte di campionato così deludente. Quando però i risultati e la classifica indicano nella salvezza il traguardo principale per società che erano state costruite con ambizioni ben diverse, come la qualificazione alle coppe europee, diventa complicato anche invertire la rotta. Ho l'impressione che ci sia stata poca chiarezza nelle scelte: un anno fa la squadra era stata affidata a Vanoli, poi esonerato e successivamente richiamato. Personalmente, per questa stagione avrei puntato su un altro tecnico. Non credo che Vanoli sia l'allenatore più adatto per guidare la Fiorentina".

Cosa pensa del tecnico dell'Udinese, Zanetti?

"È un allenatore che riesce a trasmettere personalità e determinazione. Le sue squadre sanno stringere i denti, sono ben organizzate in campo e lui ha la capacità di interpretare nel modo giusto le diverse fasi della partita. Per questo non mi ha stupito la prestazione dell'Udinese a Bologna, contro una formazione che arrivava da quattro vittorie consecutive. Ho visto una squadra determinata, pronta a lottare su ogni pallone pur di raggiungere il risultato, tenace e ben disposta in campo. In alcuni momenti, a mio avviso, è stata persino superiore ai rossoblù".

Le è piaciuto Zaniolo contro il Bologna?

"Mi ha impressionato positivamente: è stato il migliore in campo. Penso che gran parte del merito per la sua ritrovata condizione sia di Zanetti, un tecnico che sa lavorare molto bene anche sul piano dei rapporti umani. Sono convinto che torneremo a vedere lo Zaniolo della scorsa stagione. Per l'Udinese rappresenterà una risorsa davvero preziosa in vista del prosieguo del campionato".

Chi vincerà domenica?

"Non saprei, preferisco non sbilanciarmi con un pronostico. Posso soltanto augurare a entrambe le squadre di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Sia la Fiorentina che l'Udinese sono due società alle quali sarò sempre riconoscente".