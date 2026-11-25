RFV Papa Waigo: "Alla Viola manca uno come Jorgensen. Ritiro? Squadra lo viva bene"

L'ex attaccante viola N'Diaye Papa Waigo è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di Viola amore mio. Papa Waigo, passato alla storia per un suo gol decisivo nella vittoria viola a Torino contro la Juventus (2-3) del marzo 2008, ha così parlato della crisi attuale della sua ex squadra: "Mi dispiace molto per la situazione della Fiorentina, i viola non meritano la classifica che hanno alla luce dei tanti investimenti fatti quest'anno. Sono convinto che però il gruppo si riprenderà presto perché è forte"

Intanto la società ha deciso di andare in ritiro: che scelta è stata?

"Di solito viene deciso un ritiro se la società ha dei dubbi sulla professionalità di qualche giocatore, sulle sue abitudini. Non è una scelta simpatica per i giocatori ma sono situazioni che fanno parte del calcio. I giocatori devono prendere questa scelta in modo positivo, trovando le motivazioni per uscire dalla crisi".

Com'era il vostro spogliatoio?

"Noi avevamo la fortuna di avere un giocatore-allenatore, che era Martin Jorgensen. Si sta perdendo in Italia questa abitudine, ovvero quella di avere un elemento nello spogliatoio che sul piano comportamentale ti aiuta sempre. Avere una persona così è essenziale".