RFV Virgili: "Sarri con Paratici? Ecco cosa mi ha detto Maurizio"

vedi letture

Aurelio Virgili, figlio dell'ex cannoniere Giuseppe Virgili soprannominato Pecos Bill, tifoso viola e grande amico di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Della Lazio dobbiamo temere un allenatore che ha dato un'impronta di gioco, che ha messo motivazione ai giocatori nonostante avessero tutto per fare l'opposto, era più facile vedere demotivati loro piuttosto che i nostri, quindi c'è da temere questo. L'avete vista nell'impresa che ha fatto a Parma 9 contro 11, i tifosi della Lazio sono scontenti di tutto tranne che dell'allenatore".

Sarri potrà mai venire a Firenze?

Quando ha scoperto che arriva Paratici a Firenze, ha detto che il suo sogno forse va a sparire perché i rapporti non credo siano di quelli migliori, poi sai dipende da tanti aspetti. Quando è andato via dalla Juve, è stato mandato via dopo aver vinto uno scudetto quindi è una situazione che sicuramente è abbastanza illogica. Mi ha detto è il mio sogno, ora comincio ad abbandonarlo questo sogno. Noi dobbiamo confidare nell'intelligenza di Paratici nonostante tutto".

Cosa ne pensa del duello Gosens e Isaksen?

"Può essere un pericolo perché guardando come è riuscito Sarri a valorizzare diversi giocatori che non erano considerati gli scorsi anni come Cancellieri, Pellegrini, un po' tutti ".

Guendouzi giocherà stasera?

"Lui mi ha detto io me l'aspetto in campo. Lui è un professionista serio e se giocherà, giocherà come se dovesse rimanere alla Lazio però la situazione sicuramente non è delle migliori. Sarri riuscirà e continuerà a finire una stagione nettamente sopra quelle che sono le aspettative".

Cosa ne pensa di Cataldi?

"Alla Lazio mi sembra abbia giocato sempre, dipende anche da come sono fatte le preparazioni. Cataldi non è un giocatore di quelli che ti illuminano gli occhi però nella sostanza è tanta roba".

Quale può essere l'arma per la Forentina contro la Lazio?

"Io penso che il giocatore che può rompere le righe fra loro sia Gudmundsson perché contro la Lazio devi avere giocatori che sono veloci e che devono essere bravi a saltare l'uomo. Devono essere attenti in difesa perché contro la Lazio non puoi lasciare spazi e avere la fortuna da potergli far male. E' una partita da vedere con curiosità".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa