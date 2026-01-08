RFV Carnasciali: "15/20 giorni fa avremmo perso. Ripartiamo da Fagioli e dal mercato"

vedi letture

L'ex terzino viola, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Sei andato in vantaggio al 88° e potevi pensare di portarti tre punti che sarebbero stati fondamentali. Dall'altra, se guardi la prestazione il primo tempo è stato complicato. Poi hai reagito e sei andato in vantaggio, cosa che non succedeva nelle partite precedenti. 15/20 giorni fa questa partita l'avresti persa. La reazione c'è stata, diamo continuità ai risultati, però restano ancora alcuni problemi. Non conosco il motivo per cui Kean non abbia giocato".

Vanoli ha spiegato che Kean deve recuperare, ha giocato con delle infiltrazioni, fermo restando sia importantissimo.

"Non ci posiamo permettere di lasciare fuori uno come Kean. Lo stesso vale per Gosens, che è stato infortunato. Lui oltre ad avere la sostanza ha anche dei gol. Ripartiamo da Fagioli. Dobbiamo ripartire dalle certezze: De Gea, che sembra ritornato quello dello scorso anno, Gosens, Fagioli, Kean, Dodo. Queste sono le certezze che dovrebbero aiutarti a venirne fuori. Poi c'è il mercato di gennaio e speriamo di azzeccare qualche colpo".

Cosa ne pensa di Brescianini?

"E' un giocatore che a me piace. Forse ha avuto problemi all’Atalanta perché aveva tanti giocatori bravi davanti. Potrebbe essere un giocatore utile in quella parte di campo, così come lo potrebbe essere Solomon. Può saltare l'uomo e creare superiorità. Sono tutti giocatori utili per la causa della Fiorentina in questo momento. Ora siamo a due punti dalla salvezza".

Ascolta il podcast per l'intervista completa