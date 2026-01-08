RFV Orlando sul centrocampo viola: "Ndour una delusione. Fagioli? Giocata alla Pirlo"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue parole: "Onestamente non vedo niente su Ndour, mi sembra lento, che non abbia un ruolo ben definito. E' vero che gioca in nazionale e lì ha fatto vedere qualcosa. Alla Fiorentina però è titolare da un po' di domeniche e sembra che in campo non ci sia. E' una delusione".

Le due facce del centrocampo sono Fagioli, ieri autore di una grandissima prestazione e il misterioso Sohm.

"Per Sohm vale lo stesso discorso di Ndour anche se ha fatto vedere qualcosa in più rispetto all'italiano. Non sia se sia un problema di testa o di fiducia".

Colleghi di Parma hanno detto che non ha mai avuto una grande personalità

"Come spiegazione ci sta. intanto Parma è una piazza più tranquilla rispetto a Firenze. Anche i momenti negativi li gestisci meglio. Se ha queste difficoltà di temperamento non è l'annata miglire. Chiaro che i giocatori vanno aspettati ma in questo momento è giusto non sia a disposizione perchè giocheresti uno in meno. Su Fagioli invece grazie a Dio è tornato ad essere il gran talento che conoscevano. Gestisce la palla come pochi altri. La sua giocata per Gosens mi è sembrata una giocata alla Pirlo. Si è scrollato di dosse le tensioni e le paure".

Ascolta il podcast per l'intervista completa