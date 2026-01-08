RFV Filippo Galli presenta Brescianini: "Può giocare con Fagioli. Ha già fatto bene in contesti difficili"

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Radio Firenze Viola durante "Palla al Centro" per parlare di Marco Brescianini, giocatore che ha conosciuto quando era direttore responsabile del Milan. Ecco le sue parole sul calciatore italiano, pronto a diventare un nuovo calciatore viola: "Sono contento per lui perchè quando arrivi alla Fiorentina, nonostante arrivi in un momento difficile, arrivi in una città che rappresenta tanto per il calcio. Spero che Marco riesca a dare il suo contributo e che la Fiorentina riesca a salvarsi. Ci sono stati dei segnali di ripresa, peccato per il pareggio all'ultimo contro la Lazio".

Brescianini sembrava in rampo di lancio per poi avere un momento di flessione

"Non è più un giovanissimo, va per i 26 anni però a qualsiasi età la crescita può avere momenti di stasi. Mi auguro che con questo connubio ci sia possibilità di ripartire".

E' una mezzala secondo lei?

"Se giochi con i due centrocampisti centrali si, è colui che si butta dento. Potrebbe giocare insieme a Fagioli regista. Bresciani però non sdegna la fase difensiva. Poi fa goal, ha un buon tiro e ottimi tempi di inserimento e lo ha dimostrato in carriera. Ha anche due retrocessioni all'attivo nonostante fu uno dei migliori. Per dire che il contesto è importante ma un giocatore può fare bene comunque, anche in contesti difficili. Questo va tutto a merito suo".

