RFV Fontana: "La viola ha un entusiasmo silente: vi spiego. Fagioli sta reagendo da campione"

L'ex calciatore della Fiorentina e allenatore, Gaetano Fontana, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Io andando a sommare la prestazione vista in casa con la Cremonese dico che ci sono dei risultati confortanti. Peccato perché ieri si poteva portare a casa l’intera posta. La nota positiva sia stata la reazione dopo il goal subito, il fatto che non sia sia abbattuta, abbia voluto ottenere il risultato e sia andata in vantaggio. Questi sono segnali forti. Io continuo a ripetere che questa è una squadra forte che deve credere nelle sue capacità. Stanno cercando con insistenza la scintilla, lavorando e cercando di cambiare il trend. Per me quello di ieri è un risultato positivo".

Cosa è cambiato nella testa di Fagioli?

"Bisogna dare il tempo necessario a un ragazzo di sbagliare. Dal punto di vista tecnico per me è forte. Mi voglio rifare alle parole post-gara di Gosens. Il fatto di cercare una via alternativa a quello a cui erano abituati, questo sta portando una sorta di entusiasmo silente, perché i ragazzi ci credono nelle difficoltà. E' un discorso che coinvolge tutti e tutti stanno cercando una nuova identità, una nuova idea attraverso un fare che è diverso da quello di prima. Vi posso assicurare che non è semplice perché quando si vive l'incubo del risultato hai bisogno di avere delle certezze mediate. La forza di un allenatore sta sul fondare la fiducia e credere nel lavoro che si sta facendo. Quel tipo di metodologia ti avvicina al risultato. Fagioli ne è l'esempio, è un ragazzo con potenzialità incredibili. Ieri ha dimostrato di avere capacità all’interno di un momento negativo che è propria dei campioni. Deve ritrovare le giuste coordinate perché il suo percorso non è stato semplice.