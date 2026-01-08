La Fiorentina ha in pugno Brescianini: ecco la formula legata alla salvezza

In serata, a margine delle partite di campionato, Sky Sport ha dato altri aggiornamenti di mercato riguardanti la Fiorentina. In particolare, la società viola - riferisce l'emittente - avrebbe ormai in pugno Marco Brescianini dell'Atalanta. I dirigenti dei bergamaschi avrebbero infatti accettato le condizioni poste da quelli di Commisso, ossia un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza della squadra di Vanoli. Cifra che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro.