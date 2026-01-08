Radio FirenzeViola prosegue, ora c'è "Garrisca al vento"

Oggi alle 17:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da ora fino alle 19:00 spazio a “Garrisca al Vento”, con il tandem formato da Andrea Giannattasio e Sauro Fattori. Dalle 19:00 alle 20.50 ci sarà invece "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile condotto da Claudia Marrone, con ospite in studio una giocatrice viola. Infine, dalle 21:00 alle 21:30, "Extra viola", il format sulla Fiorentina in compartecipazione tra Radio FirenzeViola e RTV 38. 

