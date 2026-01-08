FirenzeViola

Verso Fiorentina-Milan, già quasi 20mila i biglietti venduti

Verso Fiorentina-Milan, già quasi 20mila i biglietti venduti
Domenica la Fiorentina torna in campo al Franchi alle 15 per l'attesa sfida con il Milan (che giocherà anche stasera il posticipo con il Genoa) in lotta per lo scudetto. La prevendita dei biglietti sta andando bene e quando mancano ancora tre giorni alla gara sono quasi 20mila i tifosi attesi (compresa la quota abbonati ovviamente).