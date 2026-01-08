Radio FirenzeViola prosegue, in onda ora c'è "Palla al centro"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da ora fino alle 16:00 sarà in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto. Dalle 16:00 alle 17:00 toccherà invece a Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo dare vita a "I tempi supplementari". Alle 17:00 spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00, con il tandem formato da Andrea Giannattasio e Sauro Fattori. Dalle 19:00 alle 20.50 ci sarà invece "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile condotto da Claudia Marrone. Infine, dalle 21:00 alle 21:30, "Extra viola", il format sulla Fiorentina in compartecipazione tra Radio FirenzeViola e RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!