Calciomercato Fatta per Brescianini: è virtualmente un centrocampista viola

Marco Brescianini è virtualmente un nuovo centrocampista viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è chiusa la trattativa per portare il classe 2000 a Firenze. Prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni, condizionato alla permanenza della Fiorentina in Serie A. Nelle prossime ore il giocatore sarà in città per le firme, sta di fatto che la fumata bianca è già arrivata.