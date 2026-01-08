Calciomercato

La Fiorentina insiste per Baldanzi: prossima settimana nuovo incontro

di Niccolò Santi

La Fiorentina continua a seguire Tommaso Baldanzi. La scorsa settimana i dirigenti viola si sono fatti avanti con la Roma per l’innesto del classe 2002, incassando, peraltro, una prima significativa apertura del ragazzo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è in programma per la prossima settimana un nuovo incontro tra le parti per approfondire la questione e capire se ci siano effettivi margini di manovra dopo l'approccio iniziale dei giorni scorsi.