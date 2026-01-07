Lazio-Fiorentina 2-2, Pedro risponde al rigore di Gudmundsson: finisce qua
97' - Triplice fischio: Lazio-Fiorentina finisce 2-2.
96' - Doccia fredda per la Fiorentina, ingenuità di Comuzzo che vanifica tutto quanto di buono offerto finora.
95' - Realizza Pedro: incrocia col destro perfettamente, 2-2 all'Olimpico.
94' - Rigore per la Lazio! Comuzzo strattona Zaccagni e Sozza fischia il penalty.
91' - Esce proprio Gudmundsson, per lui Nicolussi Caviglia. E Pablo Mari per Parisi: Vanoli si copre del tutto nel finale.
90' - Sei minuti di recupero.
88' - Segna Gudmundsson! L'islandese incrocia, Provedel intuisce e la tocca, ma non basta: è avanti la Fiorentina!
86' - Rigore per la Fiorentina! Per Sozza è Gila a stendere Gudmundsson, penalty per i viola.
84' - Bello slalom di Solomon e buon pallone fra le linee per Gudmundsson: il numero 10 entra in area e punta Gila, poi cade: l'arbitro va al Var.
81' - Punizione calciata splendidamente da Fagioli: bel pallone verso la porta, Kean tenta la girata, ma liscia.
80' - Pellegrini stende Parisi nella trequarti viola, punizione fischiata.
77' - Dodo interrompe una ripartenza della Fiorentina: Lazzari si accascia per crampi.
75' - Paratona di De Gea! Su angolo della Lazio, la palla sbuca dalle parti dello spagnolo che compie un autentico miracolo nel non prendere gol su un colpo di testa di Gila.
70' - Finisce sul taccuino dell'arbitro anche Fagioli. Giallo speso male, con un fallo ai danni di Zaccagni nella metà campo della Lazio, a squadre schierate.
68' - Doppio cambio di Vanoli: entrano Solomon e Ranieri, escono Ndour e Gosens.
67' - Filtrante bellissimo di Guendouzi per Lazzari, che mette un pallone invitante in area: nessun laziale segue l'azione.
65' - Leggerezza di Comuzzo su Cancellieri, la Lazio calcia una punizione dalla trequarti ma non la utilizza bene.
59' - Prima mossa di Vanoli: fuori un deludente Piccoli, al suo posto Kean.
58' - La Fiorentina prosegue sulle ali dell'entusiasmo e arriva al tiro di nuovo, in area, con un bel tiro di Parisi: Provedel reattivo a parare.
55' - Pareggia Gosens! La Fiorentina reagisce subito e con un filtrante meraviglioso di Fagioli, trova il tedesco in area che trafigge Provedel. È 1-1 all'Olimpico!
51' - La sblocca la Lazio con Cataldi: l'ex di turno chiude un uno-due coi compagni e penetra in area, poi col sinistro incrocia e gela De Gea.
47' - Stavolta la prima occasione è dei viola! La Fiorentina arriva sul fondo a sinistra con Gosens, il tedesco mette un buon cross rasoterra e Gudmundsson gira col tacco: bravo Provedel a fermare la sfera.
45' - Ripartiti! Via al secondo tempo.
21:50 - Squadre rientrate in campo, a breve la ripresa.
Intervallo
48' - Duplice fischio all'Olimpico: la Lazio non trova la rete, la Fiorentina resiste e va al riposo sullo 0-0.
47' - Altri calci d'angolo battuti dalla Lazio, stavolta la palla arriva fuori area a Isaksen, che però spara in curva.
45' - Segnalati tre minuti di recupero.
43' - Azione in velocità della Fiorentina, la palla giunge a Gudmundsson a ridosso dell'area di rigore ma l'islandese non è preciso.
37' - Tenta un'imbucata invitante Fagioli, scodellando un bel pallone in avanti per Piccoli. L'ex Cagliari però non arriva sul pallone ed è anche in fuorigioco.
31' - Buona trama di gioco sviluppata dai viola nello stretto, Fagioli serve un discreto pallone in avanti per Piccoli che però non aggancia.
29' - Primo cambio nelle fila di Sarri, che perde Basic per infortunio. Al suo posto Vecino, ex di turno.
23' - Serie di calci d'angolo battuti dalla Lazio, non capitalizzati.
21' - Ammonito anche Gosens per un fallo sulla trequarti, la Fiorentina non respira.
20' - Non viene assegnato un rigore alla Lazio molto dubbio, per vistosa trattenuta di Pongracic in area. Lo stesso croato, poco dopo, prende il giallo.
18' - Altro salvataggio sulla linea dei viola! Ancora Fagioli, su Romagnoli dopo un calcio d'angolo.
16' - Assedio della Lazio! Fagioli salva i viola da un gol già fatto su angolo, levando la palla dalla linea di porta. Poi replica Mandragora con la testa, biancocelesti vicinissimi alla rete.
15' - Buca clamorosa della Fiorentina! Isaksen si ritrova solo in campo aperto, ma sbaglia il passaggio in area per il compagno che era accorso da dietro.
13' - Squillo della Lazio con Basic! Il centrocampista riceve un bel pallone in area e calcia col destro, De Gea para col piede.
12' - Primi fraseggi dei viola, con Gudmundsson che arriva all'uno contro uno sulla sinistra: cross sporcato, Provedel blocca.
9' - Errore marchiano di Dodo, che con un passaggio orizzontale a metà campo innesca il contropiede della Lazio. Ma Guendouzi non lo sfrutta al meglio.
5' - Primi minuti a stampo biancoceleste. La Lazio fa la partita e manovra la palla per andare in verticale.
1' - Partiti! Lazio in tenuta casalinga, Fiorentina in maglia viola.
20:40 - Squadre che stanno per entrare in campo. Queste le formazioni ufficiali:
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Rovella, Pedro, Belahyane, Provstgaard, Serra. Allenatore: Sarri.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mari, Solomon, Kean, Kospo, Fortini, Kouadio, Kouame
Pochi minuti al calcio d'inizio di Lazio-Fiorentina, ultima giornata del girone d'andata di questo campionato. Viola a caccia di continuità dopo la vittoria di domenica contro la Cremonese, biancocelesti molto più avanti ma pervasi dalle tante voci di mercato. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca. Qua, invece, su FirenzeViola.it, il racconto testuale.
