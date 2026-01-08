Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: ora "Viola amore mio"
Prosegue il primo palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da ora fino alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00, in onda anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto. Dalle 16:00 alle 17:00 toccherà a Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo dare vita a "I tempi supplementari". Alle 17:00 spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00, con il tandem formato da Andrea Giannattasio e Stefano Prizio. Dalle 19:00 partirà "Nel nido della rondine", trasmissione a cura della Rondinella Marzocco. Dalle 20:00 alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile condotto da Claudia Marrone. Infine, dalle 21:00 alle 21:30, "Extra viola", il format sulla Fiorentina in compartecipazione tra Radio FirenzeViola e RTV 38.
