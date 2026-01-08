Atalanta, ecco il sostituto di Brescianini: trattativa per un pupillo di Palladino

Con la cessione sempre più imminente di Marco Brescianini alla Fiorentina, e quella probabile di Daniel Maldini alla Lazio, l'Atalanta è chiamata ad intervenire sul mercato di gennaio per sostituire i due partenti. In tal senso, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i nerazzurri sembrano aver già individuato il profilo su cui investire. Si tratta di Giovane dell'Hellas Verona, trequartista brasiliano nel mirino anche di Milan, Inter e Roma.

In queste ore la Dea ha deciso di affondare il colpo, nonostante una valutazione molto alta. Giovane infatti costa 20 milioni di euro circa. Da capire se sarà possibile una proposta in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la sensazione è che gli scaligeri accettino solamente un titolo definitivo. Palladino dunque potrebbe abbracciare a Bergamo un talento, quello del brasiliano, che già aveva richiesto ai tempi di Firenze.