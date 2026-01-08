RFV Mutti su Brescianini: "Gran colpo. Gol e fisicità sono le sue caratteristiche"

Bortolo Mutti, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del nuovo acquisto della Fiorentina, Marco Brescianini: "È un ragazzo di grande aspettative. Qui a Bergamo ha sempre convinto quando ha giocato. Per me la Fiorentina ha fatto un gran colpo, anche in virtù della classifica. È un combattente e credo sia un tassello importante per la Fiorentina. Sarà ovviamente il ruolo di Vanoli trovargli una sistemazione ideale in campo".

Rispetto a Gasperini quest'anno è stato utilizzato meno. Cosa è successo?

"Non te lo so dire, perché non vivendo la situazione. Però mi ha meravigliato, Juric è un po' mancato su questo aspetto, perché poteva dare qualcosa alla squadra. L'Atalanta se ne priva e dispiace. La Fiorentina fa un bell'innesto, perché è un ragazzo affidabile".

Brescianini ha una capacità di segnare rilevante, ci si può aspettare dei gol da lui?

"Sì è un è la sua caratteristica. Ha i tempi giusti di inserimento e nella parte finale del campo ci crede. Ha un ottimo tempo e un grande fisicità, con questo non bisogna dimenticare il grande lavoro che fa nella zona mediana del campo".

Lei come vede Fagioli e Brescianini in un 4-2-3-1?

"È un ragazzo che sotto l'aspetto di adattamento al ruolo è bravissimo. Però io lo vedo più in un centrocampo a tre, dove lui ha più libertà. In un centrocampo a due, i centrocampisti devono vivere in sintonia, spartendosi i ruoli. Secondo il mio parere è un giocatore che ha bisogno di campo".

