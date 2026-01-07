Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici

Per qualche minuto dopo il rigore trasformato da Gudmundsson ho pensato che eravamo fuori dal tunnel. Non è così. Non siamo riusciti a difendere un successo che avrebbe cambiato la storia di questo maledetto campionato. Pazienza. Il punticino conquistato contro la Lazio fa morale. Ma la salvezza è ancora tutta da conquistare. Chiudiamo il girone d’andata a 13 punti. Pochini. Ma la crisi vera sembra alle spalle. Contro la Lazio abbiamo sofferto. Ma siamo rimasti aggrappati alla sfida. Anche nei momenti più bollenti. Vuol dire che qualcosa è cambiato dentro il gruppo. Ma ancora non basta. Anche se le squadre di coda stanno andando pianissimo.

Basta Piccoli titolare

Non ho capito la scelta di Vanoli di partire con Kean in panchina e Piccoli titolare. Anche un Moise al cinquanta per cento ha un altro valore. Non era al meglio? E allora? Kean è Kean e soprattutto Piccoli è trasparente come la carta velina. In questo momento è una battaglia persa. Intanto godo per le parate del vecchio De Gea, per il gol del ritrovato Gosens, per la fantastica crescita di Fagioli e per un Gud che finalmente resta sempre di più in partita. Il resto deve arrivare dalla campagna acquisti. Occorrono tre-quattro colpi veri per uscire definitivamente da questo incubo.

Nomi e trattative

Veniamo al mercato. Mille nomi ballano intorno alla squadra viola. Difficile capire quali sono le piste vere e quali sono invece semplici depistaggi. Direi che Brescianini è un centrocampista che mi piace. Lo prenderei liberandomi subito del fallimento Sohm. Non capisco, invece, la voce Baldanzi. Di tutto ha bisogno la Fiorentina meno di un altro trequartista. Troverei incomprensibile prendere Baldanzi rinunciando a Fazzini, un giocatore di grande prospettiva. Vorrei che arrivassero almeno due giocatori di grande personalità. Insomma, due leader. Uno in mezzo al campo e uno in difesa. Lo so che non sono facili da trovare ma la squadra di Vanoli ne ha un bisogno assoluto. E se qualcuno vuole Dodò si faccia pure avanti.

Il caso Paratici

Doveva arrivare i primi di gennaio poi dopo la Befana infine il 10 gennaio. Ora gira voce che Paratici arriverà solo a febbraio, a mercato invernale concluso. Il Tottenham si dice non vuole rinunciare a uno dei suoi operatori di mercato. E la Fiorentina accetta tutto questo senza provare a portare subito al Viola Park un dirigente fondamentale per rimettere a posto questo maledetto campionato? Vorrei che anche Paratici se crede nella sfida viola provasse a spingere con il club inglese per anticipare il suo sbarco in Toscana. E’ anche una questione di rispetto nei confronti dei suoi futuri tifosi. Sembra incredibile ma tutto è complicato nel mondo Fiorentina. Conquistiamo la salvezza poi veramente andrà fatta piazza pulita.