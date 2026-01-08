FirenzeViola

Brescianini-Fiorentina, i dettagli contrattuali del nuovo centrocampista viola

Brescianini-Fiorentina, i dettagli contrattuali del nuovo centrocampista viola
La notizia della mattinata in chiave mercato per la Fiorentina riguarda l'arrivo ormai praticamente certo in quel di Firenze di Marco Brescianini. Il centrocampista di proprietà dell'Atalanta è in procinto di passare in viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio in caso di salvezza. In tal senso se, come tutto l'ambiente viola si augura, il giocatore dovesse diventare a titolo definitivo di proprietà della Fiorentina, il contratto che firmerà con il club gigliato sarà un quadriennale e scadrà nel 2030.