Calciomercato CSC Flash: nuovo incontro per Baldanzi. Il Venezia rifiuta la prima offerta per Nicolussi

Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina

Il punto su Baldanzi

La Fiorentina insiste per Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 in forza la Roma sul quale i viola si sono già informati scorsa settimana proprio con i capitolini, incassando peraltro una significativa apertura da parte del rgazzo, tanto che la prossima settimana è in programma un nuovo incontro con la Roma per approfondire il tema e per capire se ci siano gli effettivi margini di manovra dopo l'approccio iniziale dei giorni scorsi.

Brescianini in arrivo a Firenze

Per quanto riguarda le entrate domani è il giorno di Marco Brescianini che sarà a Firenze nella mattinata per sostenere le visiste mediche al Viola Park e per firmare il suo nuovo contratto, ricordiamo un'operazione in prestito oneroso per tre milioni di euro che vanno subito all'Atalanta ed eventuali altri dodici per il diritto di riscatto che può diventare obbligo nel momento in cui la Fiorentina dovesse rimanere in Serie A. Al giocatore un ingaggio da un milione circa a stagione e un eventuale contratto fino al 2030 se si attiverà appunto il riscatto.

Richardson e il Nizza

Occhio alle uscite perchè c'è un piccolo stallo Richardson e il Nizza che si è creato nelle ultime ore. Uno stallo e niente più almeno per quello che ci risulta al momento perché i rossoneri devono cedere in particolare il centrocampista Tom Louchet per poter far entrare Richardson, che ha messo come sua priorietà proprio il Nizza che è considerata la prima scelta.

Opzione Cagliari per Nicolussi Caviglia

Sempre per quanto riguarda le uscire chiudiamo con Nicolussi Caviglia, il cui il ritorno al Venezia è ormai praticamente una fomalità. Su di lui c'è il Cagliari che però dovrà trattare i Veneti, proprietari del suo cartellino. La prima offerta da mezzo milione per il prestito oneroso più cinque/sei per il diritto di riscatto è stata rifiutata dal Venezia che prossime ore riceverà una nuova proposta e vedremo se l'accetterà.