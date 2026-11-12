RFV Calamai " Che fare con Parisi? Dal suo recupero passa il mercato di gennaio "

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Fabiano Parisi: "Si sta avvicinando il momento del ritorno in campo di Parisi, dopo la rottura del crociato e il lungo stop. In questo caso i tempi sono fisiologici. Si può recuperare qualcosina in virtù della struttura fisica del giocatore che potrà tornare prima in condizione rispetto per dire a giganti. Il tema su di lui sarà, dove andrà a giocare nel campo? Perché Parisi arriva aFirenze da terzino sinistro dopo un bellissimo periodo nell'Empoli. Va in confusione all'inizio perché Italiano lo usa a destra, poi tornato a sinistra alterna gare buone ad altre meno buone. Poi arriva Vanoli e ha l'intuizione geniale di riportarlo all'origine, quando Parisi erano un esterno alto, di rapidità, dribbling, coraggio e anche qualche gol.

In quella posizione Parisi è stato una delle armi importanti che hanno regalato ai viola la salvezza. Ora però che succede? Il ritorno di Vanoli lo porta nella sua comfort zone. Io credo che il tecnico viola lo avesse messo in attacco perché non si fidava tanto del Parisi terzino, visto che la sua fase difensiva non era il massimo. Ora a destra alto c'è Mastantuono, per questo sono curioso di capire dove andrà a giocare. È chiaro che se Vanoli lo vedesse ancora come esterno offensivo sarà più che mai importante se non necessario tornare sul mercato per un terzino sinistro".