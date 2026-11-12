Il ds del Frosinone: "Paratici il migliore d'Italia. Viola da Champions entro 4 anni"

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone che sta stupendo tutti in Serie A da neo promossa, ospite della redazione di Tuttomercatoweb.com, ha risposto a una domanda che riguarda direttamente la Fiorentina e la sua costruzione estiva: "Sono simpatizzante della Fiorentina e quindi l'ho guardata più di altre. Sarei stato tifoso viola se non avessi fatto questo lavoro... Per me oggi hanno il dirigente migliore che c'è in Italia (Paratici, ndr), ha fatto un lavoro straordinario, se gli danno il tempo penso che saranno tra le prime quattro entro 4 anni, forse anche prima.

Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli. Se Paratici avrà la forza di aspettare..."