RFV Gardellin: "Più gol e meno passaggi? C'è una mentalità più coraggiosa, vi spiego"

Sandro Gardellin, allenatore che fino a giugno, da vice di Buzzegoli alla Primavera del Como, ha lavorato a stretto contatto con Fabregas è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Scanner", a cura di Anna e Giulio Dini, sul tema "Dove sono finiti gli 0-0?".

Come mai sono diminuiti i passaggi (indicatore PPDA)? "E' cambiata la mentalità, più coraggiosa e offensiva - prova a spiegare il tecnico - Si predilige più l'uno contro uno e si lavora meno sul blocco basso e più sulla riconquista. Prima le squadre aspettavano anche il rinvio del portiere ed andavano in pressione sulla trequarti ed invece ora si vanno ad attaccare anche i difensori che vanno a prendere la palla dal portiere, uomo contro uomo su lato palla, indirizzano da una parte, vanno forte sull'indirizzo e lasciano scoperto il lato opposto. I meno passaggi sono dovuto ad una riconquista più veloce".

Perché si sono fatti 98 gol in più quest'anno? "Le nuove regole anti perdita di tempo hanno aumentato il tempo effittivo e dunque i dati aumentano vertiginosamente".

L'indicatore PPDA (numero di passaggi che gli avversari fanno ripartendo) molto basso è perché le squadre vanno a prendere alto l'avversario? "Tantissime squadre ora accettano l'uno contro uno ed anche sulla palla sopra i difensori vanno a lavorare sui 40 metri di campo dietro di loro. Sarri è 18esimo come PPDA? Perché ci vuole tempo nei cambiamento, il tecnico è nuovo e e i giocatori si trovano a lavorare in maniera diversa".

Il dato più basso era di Fabregas, ora di Gasperini, come mai? "Gli allenatori bravi si evolvono sempre ed ha più qualità a disposizione ed è importante questo. Il Como ad esempio due anni fa nel girone di andata era terzultimo pur con un calcio buono, poi a gennaio la società prese giocatori importanti e la situazione è migliorata molto e quando hai giocatori di qualità che sanno risolvere fai meno fatica. Noi in Primavera a Como lavoravamo sui principi della prima squadra, che sono chiari ossia ricerca continua del terzo uomo, cioè dell'uomo che si muove nella zona libera, attacco continuo della golden zone ossia i 6 metri l'area di rigore interna ed esterna, riaggressione forte, blocco sempre alto e pressione importanti e soprattutto sono organizzati".

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