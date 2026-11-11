RFV Ceccarini: "Vi spiego il profilo del centrocampista cercato dalla Fiorentina"

L'esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, a Radio FirenzeViola, durante l'appuntamento quotidiano di "Nik&Nik" ha provato a tracciare l'identikit del centrocampista cercato dalla Fiorentina per gennaio: "Da quello che mi risulta lil profilo ideale è quello di uno che faccia le due fasi, di incontrista e riproposizione. In Italia ad esempio con queste caratteristiche ci sono Ederson dell'Atalanta e Ferguson del Bologna, ossia giocatori che hanno la capacità di dare ordine ma anche di far sentire la personalità. Anche Kone della Roma, ma viene valutato 60 milioni di euro e non è plausibile che la Fiorentina faccia un ragionamento del genere. Magari stanno valutando dei profili internazionali.

Torreira per esempio non è questo tipo di giocatore, ma dà intensità in mezzo al campo perciò altre soluzioni ci sono perché le due fasi abbinabili insieme non sono facili da trovare in un giocatore a gennaio. Hojbjerg (centrocampista del Marsiglia e della Nazionale danese classe 1995, ndr) per esempio è un altro nome che potrebbe essere interessante ma se in estate non ha voluto lasicare il Marsiglia non so se vuole farlo nel ercato di gennaio. Ma siamo comunque vicini ad una definizione di obiettivi perché il 27 dicembre comincia il mercato e chiude i primi giorni di febbraio e se si riuscisse ad anticipare il colpo sarebbe meglio ma ti preparo già che non sarà così. Per me se arriva il 31 gennaio ma è buono fa lo stesso tanto non si deve vincere lo scudetto".