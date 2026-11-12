RFV Scaramuzzino: "Ai viola serve qualcosa a centrocampo. Andreazzoli il vero colpo dell'estate"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e storica voce di Radio Rai, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze". Queste le sue parole: "A centrocampo credo che qualcosa debba essere fatto e che questa squadra debba poi acquistare una fisionomia. Vedo però che Vanoli sta lavorando bene, la squadra crea e crea molto senza mai finire le partite sulle gambe, segno di una preparazione fisica. Deve acquisire fiducia e cinismo sotto porta, mentre mi preoccupa di più la tenuta difensiva, visto che i viola concedono troppo ma soprattutto non hanno la personalità non tanto per gestire la partita ma di farla e di tenere palla anche quando sono in vantaggio".

Serve secondo lei un giocatore in grado di fare legna in mezzo al campo? "Il discorso di fare legna dipende da una visione del calcio che non deve essere però quella di un calcio ormai vecchio, perché oggi per dire anche Mastantuono deve fare il suo senza palla. Per me il grande colpo estivo di Paratici è stato quello di affidare la Primavera della Fiorentina ad Aurelio Andreazzoli. Fossi in Vanoli attingerei alla formazione dei giovani viola, un serbatoio che ha finito per rinforzare più le altre squadre che quella gigliata".