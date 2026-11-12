Parisi e l'ultimo step prima di tornare a disposizione: lo aspetta la Primavera
Fabiano Parisi si avvia piano piano verso il rientro in gruppo dopo il grave infortunio subito in occasione della vittoria della Fiorentina contro la Juventus a Torino nel finale della scorsa stagione. Questa sosta servirà al giocatore a riavvicinarsi alla completa ripresa dell'attività agonistica, anche se le tempistiche per la prima convocazione sono rimandate al mese di gennaio. Almeno per la prima squadra.
Primo obiettivo: la Primavera
Sì perché l'idea dello staff medico e del giocatore è quella di tornare a disputare una partita con qualche giorno d'anticipo, ma con la maglia della Primavera. Un modo per rientrare per step e senza dover subito affrontare una partita di Serie A. Un modo anche per verificare la tenuta del ginocchio operato e per riprendere il ritmo partita prima di rimettersi completamente a disposizione di mister Vanoli. Che nel frattempo spera nel suo completo recupero per avere un'opzione in più sulle fasce, riavendo a disposizione uno dei suoi fedelissimi della passata stagione.
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