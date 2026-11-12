FirenzeViola Parisi e l'ultimo step prima di tornare a disposizione: lo aspetta la Primavera

Fabiano Parisi è vicino al ritorno in gruppo ma prima dovrà tornare in campo con la Primavera per testare la tenuta del ginocchio operato

Fabiano Parisi si avvia piano piano verso il rientro in gruppo dopo il grave infortunio subito in occasione della vittoria della Fiorentina contro la Juventus a Torino nel finale della scorsa stagione. Questa sosta servirà al giocatore a riavvicinarsi alla completa ripresa dell'attività agonistica, anche se le tempistiche per la prima convocazione sono rimandate al mese di gennaio. Almeno per la prima squadra.

Primo obiettivo: la Primavera

Sì perché l'idea dello staff medico e del giocatore è quella di tornare a disputare una partita con qualche giorno d'anticipo, ma con la maglia della Primavera. Un modo per rientrare per step e senza dover subito affrontare una partita di Serie A. Un modo anche per verificare la tenuta del ginocchio operato e per riprendere il ritmo partita prima di rimettersi completamente a disposizione di mister Vanoli. Che nel frattempo spera nel suo completo recupero per avere un'opzione in più sulle fasce, riavendo a disposizione uno dei suoi fedelissimi della passata stagione.