RFV Lucchesi: "Fossi nella Fiorentina a gennaio più che acquistare cederei. Torreira non mi convince"

Il dirigente sportivo, ex della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni su cosa servirebbe ai viola sul mercato: "Ora tutte le squadre stanno riflettendo sul mercato. In certi ruoli è quasi impossibile comprare perché chi ha determinati giocatori non se ne priva. La Fiorentina dal canto suo ha un grande blasone e risorse finanziarie, ma prendere alcuni profili ora è veramente difficile. Chi ha per dire leader in mezzo al campo, più ricercati delle punte, non li lascia andare. Per me la Fiorentina avrebbe bisogno di far quadrare la rosa capendo perché questi giocatori non riescono a diventare gruppo. Vi dirò, il più delle volte può essere più utile togliere che aggiungere. Cedendo giocatori meno funzionali e inserendo qualcosina la quadra la trovi".

Per il centrocampo c'è l'opzione legata al ritorno di Torreira, mentre in difesa c'è quella legata ad Acerbi. Cosa ne pensa? "Acrerbi si deve capire che livello di forma ha, se devi prendere un giocatore che ci mette due mesi ad andare in condizione perdi il 40% del girone di ritorno. I ritorni a me non hanno mai fatto impazzire o gratificato. Si dovrebbe conoscere bene Torreira, che è una soluzione che neanche a me fa impazzire".