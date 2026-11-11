RFV Viviano: "Nell'ultimo anno, De Gea ha più tolto che portato. Consiglio Falcone"

L'ex portiere, tra le altre della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato a "Uno di noi" su Radio FirenzeViola del pareggio di domenica contro la Juventus: “Abbiamo passato alla grande l’esame Juventus, dispiace perché potevamo addirittura portare a casa il risultato. Fossero state tutte così le partite dall’inizio dell’anno, la Fiorentina avrebbe 17-18 punti. Avevamo anche più energia rispetto alla Juve, loro hanno giocato nove partite in ventisette giorni”.

Bisogna migliorare la componente della fase difensiva?

"Diciamo che domenica ci sono stati due errori casuali. Uno di Viery e l’altro del portiere, ma secondo me la fase difensiva è stata fatta meglio rispetto ad altre partite. Chiaro che poi i gol sono stati causati da due errori individuali abbastanza gravi. Viery ha tentato un anticipo senza senso”.

De Gea, in questo momento, sta difettando molto…

“Episodi come quello di domenica sono più difficili di quanto non sembrino, ma non vedo una grossa giustificazione su quel gol. De Gea è uscito a vuoto, ma il problema vero è che è rimasto nella terra di nessuno. Giustamente quando parliamo di lui tendiamo a giustificarlo per mille ragioni, però obiettivamente nell’ultimo anno e mezzo ha più tolto che portato punti”.

Che strategia potrebbe adottare la Fiorentina sul portiere?

“Gennaio o giugno cambia poco, è logico che la società si guardi intorno. De Gea è anche grande di età, oltre a percepire lo stipendio più oneroso della rosa. Aspetterei giugno per trovare una soluzione, detto questo farlo fuori per mettere Christensen può essere funzionale per calmare le acque. Io non credo che il miglior Christensen possa avere un rendimento migliore, ma lo metterei per dare modo a De Gea di recuperare le energie mentali”.

Falcone è un acquisto fattibile già a gennaio?

“A gennaio non lo so, perché chiaramente il Lecce rinuncerebbe a uno dei migliori portieri del campionato. In questi anni è stato fenomenale. Prendere Falcone sarebbe ottimo, perché non è più un ragazzino e può voler alzare il livello. Secondo me verrebbe anche sapendo di doversi giocare il posto con Martinelli. Altrimenti se Meret partisse dal Napoli lo prenderei subito”.

Quindi meglio non investire su Christensen?

“A me piacciono portieri diversi. Christensen è una pallottola impazzita: può essere fortissimo come penoso. Non sono di quella scuola. Falcone sarebbe l’esatto opposto”.

Come si inserisce Martinelli in questo contesto?

“Falcone ha 31 anni, quindi metterlo in competizione con Martinelli è fattibile. Devi trovare un discorso simile: questa cosa non può succedere con Meret o Caprile”.

E Santiago Beltran del River Plate?

“Mi piace ma si va su un mondo diverso, poi non te lo regalano anche se in scadenza. Se entri in quella dimensione lì, allora, l’Europa è piena di portieri di prospettiva. Ma in quel caso sarebbe come dichiarare Martinelli non idoneo”.

La questione De Gea è più mentale o atletica?

“Sono sicuro che sia mentale, alcuni errori sono gravi e non hanno niente a che fare con la condizione atletica. Perché in quest’ultimo caso può succedere di arrivare in ritardo su un pallone, mentre le uscite sbagliate o il gol preso sotto le gambe è legato alle pressioni psicologiche. In teoria, più vai avanti con gli anni e più leggi meglio certi episodi proprio grazie all’esperienza”.