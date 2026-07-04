RFV Sentite Massimo Taibi: "Mi meraviglio di chi mette in dubbio De Gea"

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Così il ds della Pistoiese, Massimo Taibi, al "Viola weekend" su Radio FirenzeViola a proposito del tema David De Gea: "Mettere in discussione De Gea, da ex-portiere, credo che sia un errore, perché De Gea complessivamente ha fatto anni importanti a Firenze. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come il primo, ma è anche vero che in momenti importanti lui c'è sempre stato. Al netto degli errori De Gea è stato uno dei più positivi dell'anno scorso della Fiorentina. Ha reagito bene, ha trascinato la squadra con delle buone prestazioni. Poi se l'hanno cercato in tante società è perché evidentemente lo vedono come un portiere forte".

Quindi non avrebbe dubbi sul confermarlo?

"Mi meraviglierei se qualcuno mettesse in dubbio De Gea. Con tutto il rispetto per Firenze, che è una grande piazza, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa. Si era parlato anche della Juventus. Io fossi la Fiorentina me lo terrei stretta, poi magari hanno qualcosa di meglio per le mani che noi non sappiamo, oppure vogliono rilanciare Martinelli di cui si parla da tanti anni".

Cosa pensa del portiere del Paraguay, Orlando Gill?

"Non lo conoscevo, ovviamente al Mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti perché sono cose che vanno fuori dal discorso. Un portiere lo devi vedere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato. Devi giudicare quello che fa, il rendimento. È chiaro che i Mondiali sono partite singole. Poi secondo me è un portiere poco adattabile al calcio italiano. Io mi tengo De Gea e Martinelli".

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