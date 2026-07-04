RFV Nicolini sui viola: "Buoni presupposti, ma i giocatori vanno aspettati"

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Il ds Carlo Nicolini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare di Fiorentina: "Grosso ha fatto bene al Sassuolo, il fatto di cambiare dopo un’annata un po’ così era giusto. Questo dà nuovo entusiasmo, prospettive, obiettivi. Il fatto che da subito si è inserito un giocatore importante come Viery fa vedere che ci sono le intenzioni. Il direttore sportivo ha capacità e personalità, sicuramente vorrà incidere positivamente. L’inizio è buono, bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo. Quindi che la società segua l’allenatore in un determinato modo, che si vada incontro ai giocatori - soprattutto gli stranieri - senza pretendere che entrino subito nella nostra mentalità. L’importante è arrivare gradualmente alle cose".

Cosa pensa di Viery?

"Viery è promettente, però mettiamolo in condizione di mettere in mostra il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente".

Vede bene Dodo con Fabio Grosso?

"Per me sì perché il calcio di Grosso è propositivo. Lui stesso da giocatore attaccava tanto. Nel calcio di adesso bisogna andare a prendersele le vittorie. Poi diciamocelo chiaramente: i difensori diventano 2-3, sono i due centrali difensivi e il mediano davanti alla retroguardia, mentre tutti gli altri devono avere una predisposizione offensiva. Nel calcio in questi anni vince chi ha gli esterni che fanno la differenza".

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