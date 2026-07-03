RFV Alessandro Beatrice sul Memorial del padre: "Vi comunico che la finale sarà a Coverciano"

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Alessandro Beatrice, figlio dell'indimenticato ex mediano viola Bruno, è invervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare della conferenza stampa di presentazione in programma martedì 7 luglio alle 18.45 alla Canottieri di Firenze del Memorial Bruno Beatrice, arrivato quest'anno alla 14° edizione: "Siamo arrivati a toccare anche un posto unico. per noi Firenze è una città che abbiamo nel cuore. Un pensiero sui giocaotri di oggi: prima i ragazzi indossavano la maglia avendo in testa un qualcosa che andava oltre uno stipendio. Purtroppo oggi invece è tutto cambiato, ed è una cosa tristissima".

Cosa ci può anticipare della prossima edizione?

"La finale sarà a Coverciano dentro la casa della nostra Nazionale. Lasciamo stare com'è andata, a volte ci si mette la sfortuna e noi oramai ce l'abbiamo consolidata. I ragazzi entreranno dentro un ambiente suggestivo, ci saranno ex giocatori a guardare. È un sogno che cerco di trasmettere alle nuove generazioni di adolescenti".

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