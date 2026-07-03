RFV Poesio: "La Fiorentina ha un problema: deve vendere ma tutti lo sanno"

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Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola la situazione di mercato relativa ad Albert Gudmundsson: "Sarri, all'Atalanta lo vedrebbe anche come interno o come mezz'ala. Gud è un prblema che avevamo temuto e che si sta avverando. Ora essendo nel bel mezzo di un Mondiale succede sempre che il mercato stia un po' più fermo. Il domino inizierà fra una decina di giorni prima grazie alle grandi squadre che inizieranno a muoversi, facendo circolare il denaro, che poi verrà utilizzato da coloro che lo avranno acquisito dalle big. Però è chiaro che le offerte che possono arrivare verso i giocatori della Fiorentina, sono, in questo momento, poche. Non c'è la coda al Viola Park pwer giocatori che hanno fatto male anno scorso e che, nel caso di Gud, fanno male da 2/3 anni. Kean, invece, ha pagato un anno difficile, anche se, nelle ultime stagioni, l'eccezione è stata proprio l'annata con 20 gol. Gud, invece, non ha mai reso per quello che ci si aspettava. Trovare acquirenti ora è difficile quindi l'alternativa è reinventarsi Gudmundsson".

Lei cosa farebbe con Gud?

"Ad ora non c'è concorrenza, perchè le squadre sanno che la Fiorentina lo vorrebbe dare via, a meno che Grosso non riesca a rilanciarlo. Purtroppo più aspetti e più il prezzo cala. Il problema della Fiorentina è che deve vendere e tutti lo sanno, perchè molti giocatori non hanno reso e, quindi, difficilmente faranno parte della Fiorentina che verrà. Proprio per questo motivo le altre squadre aspetteranno che il prezzo cali e per questo il rischio è che si arrivi ad agosto inoltrato sia con le cessioni che, di conseguenza, con gli acquisti. La Fiorentina deve fare un mercato a zero euro perchè ci sono problemi di bilancio che partono dallo scorso anno. Da una parte, quindi, è un bene che la Fiorentina non sia rimasta in Europa, altrimenti rischiava il mercato bloccato".

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