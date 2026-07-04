RFV Martorelli sui viola: "Mi aspetto come minimo altri 7 giocatori nuovi"

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Queste le parole dell'agente Giocondo Martorelli a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" sull'arrivo di Viery alla Fiorentina: “Sicuramente è un segnale, era già attenzionato anche da altri club. È giovane, veloce, può essere parte positiva di questa squadra. Serviranno molti cambiamenti, secondo me siamo solo all’inizio di quello che dovrà fare Paratici. L’inizio è positivo se guardiamo alle potenzialità e alla voglia di Viery. Dopodiché serve tempo, guai a dare giudizi precipitosi”.

C’è un giocatore che l’ha colpita dal Mondiale?

“Ho letto che la Fiorentina potrebbe essere interessata a Oulai, centrocampista interessantissimo della Costa d’Avorio. Poi dipende sempre dalle condizioni economiche. È difficile andare a impattare con realtà europee particolarmente ricche. Non è quindi solo il punto di vista tecnico ma anche economico. Quanto al posto da extracomunitario, non penso che Nzola rimarrà e quindi potrebbe liberarne uno”.

Quali sono le priorità della Fiorentina?

“La società si deve muovere in prospettiva futura, quindi nella mente di Paratici molti giocatori saranno in partenza. O almeno gli troveranno delle sistemazioni adeguate per poter sfoltire la rosa. Rimango dell’idea che Paratici cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, non mi aspetto meno di altri 7 giocatori”.

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