RFV Polverosi sull'evento "Solo per la Maglia": "Sarà la serata dei figli di Firenze"

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Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport - Stadio, ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola a proposito della serata di stasera in programma al Teatro Niccolini, "Solo per la Maglia": "Sarà un evento nostalgico ma molto fiorentino e toscano, perchè organizzato dal cosngio regionale della Toscana. Abbiamo cercato di invitare tutti quei giocatori che hanno indossato la maglia della Fiorentina e che sono rimasti legati alla città. L'esempio principale, l'esempio massimo è Antognoni, seguito da Borja Valero, che partirà da Madrid per venire a Firenze. Sarà presente anche Prandelli, che ha scelto Firenze come città in cui vivere. Ci saranno tutti, tanti figli di Firenze. Ci sarà anche Giacomo Galassi, nipote del bomber Alberto Galassi, poi, che ha realizzato 63 gol nella Fiorentina. È ad oggi il 4° capocannoniere della storia della Fiorentina. È il più grande degli umani. I vincitori del primo scudetto, inoltre, sono rimasti tutti a Firenze e quindi anche i figli sono rimasti qui. Per cui stasera ci sarà la seconda generazione di quella formazione: Giacomo Sarti, il nipote di Magnini, il nipote di Cervato, il figlio di Orzan, la moglie di Hamrin, il figlio di Montuori, il figlio di Julinho, proveniente dal Brasile".

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