FirenzeViola Si alza il sipario sulla nuova stagione, le date del ritiro e del via alla campagna abbonamenti

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La Fiorentina ha comunicato le date del ritiro estivo e della tournee inglese. Da venerdì 13 luglio via anche alla campagna abbonamenti

Poco meno di due settimane a Bagno a Ripoli, con le potenzialità di una struttura come il Viola Park, poi un'altra settimana di lavoro a Londra, con temperature probabilmente non così fresche come in passato. La Fiorentina ha ufficializzato le date della sua estate, anticipando una prima parte di preparazione estiva in cui il contatto con la squadra, e il nuovo tecnico, sarà condensato nelle sedute pomeridiane, quando lo stadio Curva Fiesole aprirà le sue porte per il secondo allenamento di giornata.

Da venerdì il via ufficiale a test e visite

Via ufficiale e raduno comunque fissato tra poco meno di una settimana, venerdì 10 per la precisione, quando sarà già tempo di visite d'idoneità, test fisioterapici e nutrizionali oltre che quelli fisici. Tre giorni di screening cui seguiranno i primi allenamenti, due fissati al giorno, con la seconda seduta di giornata che sarà sempre aperta al pubblico a partire dalle 17.30. Ulteriori attività saranno previste presso il Summer Village, sempre dentro il centro sportivo di Bagno a Ripoli, prima che la squadra viola cominci anche la sfilza di avversari nelle prime gare amichevoli.

Avversari di livello nella settimana londinese

Si comincia domenica 19, quando il test sarà in famiglia contro la Primavera, per proseguire tre giorni dopo contro il Gubbio al Viola Park. Di lì a poco il trasferimento a Londra, dove nel giro di una settimana la Fiorentina alzerà il livello degli avversari, ritrovandosi di fronte il QPR (sabato 25 luglio alle 16:00) e il Watford (mercoledì 29 luglio alle 20:30). Ancora da stabilire se i viola affronteranno anche il Real Madrid il primo agosto a Klagenfurt, per il momento fino all'esordio ufficiale in coppa Italia, il 14 agosto al Franchi, restano fissati i test match contro Deportivo Da Coruna, giovedì 6 agosto e Modena, al Braglia, due giorni più tardi

Dal 13 luglio la campagna abbonamenti

La data del 10 luglio resta da segnare sul calendario anche per le prime informazioni in arrivo in merito alla campagna abbonamenti. Come comunicato dal club venerdì prossimo verranno comunicati prezzi, tempistiche e fasi di vendita di una campagna abbonamenti al via ufficiale dal 13 luglio e per la quale la società viola ha ricordato gli step da effettuare come la verifica della validità della InViola Premium Card, l'eventuale rinnovo e comunque la registrazione a MyFiorentina. Da ricordare che alcuni settori (MAC-PMC3-PM3) saranno soggetti a chiusura temporanea in relazione all'avanzamento dei lavori di restyling, gli interessati saranno contattati via Mail e Telefono dal Fiorentina Point