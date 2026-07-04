Viola, le date del ritiro: primo allenamento a porte aperte il 13 luglio
ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra Maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 2026/27.
I primi tre giorni, venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, saranno caratterizzati da sedute individuali tra visite d’idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici.
Domenica 12 luglio è previsto l’inizio del ritiro ufficiale sotto la responsabilità di Mister Fabio Grosso al “Rocco B. Commisso Viola Park” e terminerà con l'allenamento del mattino di venerdì 24 luglio.
La squadra maschile viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente alle ore 17:30, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico.
ALLENAMENTI A PORTE APERTE
Le sessioni a porte aperte e le prime amichevoli stagionali si svolgeranno nelle seguenti date:
13 Luglio – Allenamento
14 Luglio – Allenamento
15 Luglio – Allenamento
16 Luglio – Allenamento
17 Luglio – Allenamento
18 Luglio – Allenamento
19 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Fiorentina Under 20”
20 Luglio – Allenamento
22 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Gubbio”
Eventuali modifiche ai programmi di allenamento saranno comunicate sui nostri canali.
SECONDA FASE DI PREPARAZIONE IN INGHILTERRA
Al termine della prima fase di ritiro al “Rocco B. Commisso Viola Park”, la squadra, il 24 luglio, volerà in Inghilterra dove si allenerà fino al 31 luglio e dove affronterà in amichevole il QPR, sabato 25 luglio alle ore 16:00 (CET), presso il MATRADE LOFTUS ROAD STADIUM di Londra, ed il Watford, mercoledì 29 Luglio alle ore 20:30 (CET) presso il VICARAGE ROAD STADIUM di Watford.
SUMMER VILLAGE E INFO BIGLIETTI
Il 13 luglio ci sarà anche l’apertura ufficiale del Summer Village 2026 e l'inizio delle attività rivolte ai tifosi, che termineranno mercoledì 22 luglio.
Il Summer Village avrà questi orari, che possono variare in occasione delle due gare amichevoli:
Ore 16:00: Apertura cancelli
Ore 16:00: Apertura Village con attività riservate ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
Tra le ore 16:00 e le ore 16:45: Meet & Greet presso la Stadium Lounge riservato agli under 14
Ore 20:00: Chiusura Village
Il Meet & Greet non sarà garantito quando ci saranno le due amichevoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati